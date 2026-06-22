＜全米オープン3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」が終了し、2023年大会覇者のウィンダム・クラーク（米国）がトータル4アンダーで大会2勝目、米ツアー通算5勝目を挙げた。初日から首位を守り抜く完全優勝だった。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き今大会に日本勢は、松山英樹、久常涼、佐藤大平、大岩龍一、大西魁斗の5人が出場し