＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞激戦になった終盤。最後に笑ったのは山下美夢有だった。首位との5打差を追いかけてスタートした最終ラウンドは、その後半にドラマが待っていた。【写真】同期もタレント揃い山下美夢有のプロテスト合格直後が“初々しい”前半からアクセルは全開だった。スタートから2連続バーディを奪うと、4番から再び連続バーディ。7番でも