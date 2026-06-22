＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞イ・ミニョン（韓国）が三つ巴のプレーオフを制して、2024年「マスターズGCレディース」以来2年ぶりの通算8勝目を挙げた。「63」をたたき出して7打差をひっくり返すと、プレーオフは7ホール、2時間6分に及ぶ大激闘だった。【写真】激闘を演じた大出とハグするミニョン24位から出た最終日、自己ベストをマークしてリーダーボ