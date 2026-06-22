鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明となっています。【映像】 5歳男児が温泉施設で家族と入浴中に行方不明警察などによりますと、きのう午後3時40分ごろ、霧島市の温泉施設の関係者から「子どもが川に落ちたかもしれない」と110番通報がありました。行方が分からなくなっているのは熊本県八代市の田中嶺臣くん5歳で、施設の家族湯で家族と入浴中でした。両親が先に湯舟から脱衣所に行き