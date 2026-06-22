◇W杯北中米大会1次リーグH組ウルグアイ ― カボベルデ（2026年6月21日米マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、ウルグアイ（FIFAランキング18位）とカボベルデ（同63位）が対戦。前半はウルグアイが2―1とリードして折り返した。ウルグアイは0―1と先行されて迎えた前半44分、FWのマキシ・アラウホが同点ゴールを決めた。直前にカボベルデMFアルカンジョが自陣で足を