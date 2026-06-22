イランとアメリカによる戦闘終結に向けた対面協議がスイスで始まりましたが、レバノンでの攻撃が続いていることなどから、協議は難航しています。【映像】戦闘終結に向けた対面協議の様子（スイス）バンス副大統領「ここ数時間の間にすでに大きな進展が見られ、今後、数時間のうちに、さらなる進展があるものと期待している」スイスで開かれた対面での協議には、アメリカからバンス副大統領やウィトコフ特使らが、イランからは