俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合ほか）で、医事考証を担当する杏林大学医学部医学教育学特任教授・冨田泰彦氏が取材会に出席し、作品で描かれる明治期の医療描写の裏側を語った。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開同作は、明治時代のトレインドナースをモチーフに、考え方も性格も異なる2人の看護婦が成長していく姿を描くバディドラマ。冨田氏は