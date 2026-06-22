イランとの一連の戦闘に関して、イスラエル国民の9割が「イランが勝利した」と考えていることが明らかになりました。【映像】ヘブライ大学などが実施した世論調査の結果ヘブライ大学などは、17日から20日にかけて、17歳以上の3644人を対象に世論調査を実施しました。これによりますと、今回の戦闘やイランとアメリカの合意を否定的に捉えている人が多く、「テヘランが勝利した」と回答したのは92.1％でした。ネタニヤフ首