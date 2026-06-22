◇インターリーグドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2回の第2打席で中前打を放つなど2打数1安打だったが、大差を付けられたこともあり、7回の第4打席で代打を送られ途中交代。チームは投手陣が崩れ、今季2度目の2桁失点で連敗を喫した。現地21日は「父の日」とあり、水色のバットにスパイクで