スイス中部ビュルゲンシュトックで協議に臨む（左から）バンス米副大統領、パキスタンのシャリフ首相、カタールのムハンマド首相＝21日（パキスタン政府提供、ゲッティ＝共同）【ビュルゲンシュトック、ワシントン共同】米国とイランは21日、仲介国のパキスタンとカタールを交えてスイス中部ビュルゲンシュトックで4者協議を開いた。イランは、双方が戦闘終結を宣言した覚書に盛り込んだレバノンでの軍事作戦の終了を強く要求し