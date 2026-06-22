【モデルプレス＝2026/06/22】ももいろクローバーZの佐々木彩夏が、自身初写真集「ぺろり」（SDP）を10月8日に発売することが決定。あわせて佐々木のカットやコメント、イベント開催情報が公開された。【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名◆佐々木彩夏、初の写真集決定日本のアイドルシーンにおいて不動の人気と地位を確立している「ももいろクローバーZ」のメンバーとして活躍するほか、多方面で唯一無二の存在感を際