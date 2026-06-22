歌手の小柳ルミ子さん（73）が、2026年6月18日にインスタグラムを更新。レザーの私服に身を包み、高級スポーツカー「マセラティ」と撮影した写真を公開した。「30年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのが嬉しかったです」サッカー通としても知られる小柳さん。インスタグラムで「私の愛するメッシも 大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」と投稿した。「全て私服」という小柳さんのファッションは、「30年以上昔 パ