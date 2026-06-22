ゴルファーにとってドライバーショットの飛距離は非常に重要なファクター！ 「飛ばし」はゴルフの最大のよろこびの1つ 老若男女、あらゆるゴルファーにとって、ドライバーショットの飛距離というのは非常に重要なファクターです。 ショットがいまよりも10Y飛べば、単純に計算してグリー