『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！ 推し撮：花咲楓香 テーマ：野球好きOLロケ地：バッティングセンター衣装：水色の水着 『週刊SPA! 6月23・30日合併特大号』が6月16日に発売された。人気連載「推し撮」には、花咲楓香が登場している。 花咲楓香 © 撮影／藤本和典ヘアメイク／海瀬志津奈(JULLY)スタイリング／工藤沙恵(ミタケイショウ) 今回のテ}