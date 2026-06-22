10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（醬）動植物の進化や発展の過程、独自の生態系を示す遺産】 シャーク湾 「生きた化石」が住む太古の海 オーストラリア西海岸に位置する「シャーク湾」は、約220万ヘクタールという広大な範囲が世界遺産に登録されています。半島と