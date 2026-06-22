＼更年期は自律神経が乱れる／ 卵巣の機能が低下すると自律神経が乱れる ホルモンと自律神経を司る視床下部 更年期に起きるさまざまな不調は「自律神経の乱れ」と深く関係しています。なぜ、閉経が近づくと、自律神経のバランスが不安定になるのでしょうか。その答えは、脳の視床下部にあります。 エストロゲン、プロゲステロンといった２種類の女性ホルモンの分泌をコントロールしているのが、脳にある視床下部