日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2806（+29.5+1.06%） ホンダ1412（-0.5-0.04%） 三菱ＵＦＪ3400（+122+3.72%） みずほＦＧ8307（+423+5.37%） 三井住友ＦＧ6783（+301+4.64%） 東京海上7373（+179+2.49%） ＮＴＴ147（+2.6+1.80%） ＫＤＤＩ2714（-7.5-0.28%） ソフトバンク209（-1.6-0.76%） 伊藤忠1868（+20.5