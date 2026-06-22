【本日の見通し】中東情勢をにらみながらの展開、ドル高がやや優勢か 米国とイランの覚書署名を受けて、ホルムズ海峡の開放と和平協議の進展が期待されていたが、レバノンでのイスラエルとヒズボラの衝突を受けて両国ともに態度を硬化させており、警戒感が広がっている。週明けのNY原油先物市場は上昇でのスタートとなった。一方でスイスで両国による高官級協議が行われ、米側からバンス米副大統領やウィトコフ特