東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.30高値161.46安値160.99 161.98ハイブレイク 161.72抵抗2 161.51抵抗1 161.25ピボット 161.04支持1 160.78支持2 160.57ローブレイク ユーロドル 終値1.1471高値1.1481安値1.1418 1.1558ハイブレイク 1.1520抵抗2 1.1495抵抗1 1.1457ピボット 1.1432支持1 1.1394支持2 1.1369ロ&#12