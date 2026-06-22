6月19日から21日まで開催された「OTOTEN2026」 中国・深センのオーディオベンチャー「Questyle(クエスタイル)」が、東京国際フォーラムで開催された「OTOTEN2026」に初出展した。 同社は2025年、アップル認証Bluetoothトランスミッター「QCC Dongle」シリーズで日本市場に再参入し、入荷のたびに品切れになるヒットを飛ばしてきたメーカーである。 しかし今回のOTOTENでは、