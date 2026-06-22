◆米大リーグドジャース１―１２オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。現地時間で「父の日」ということもあり、球団公式ＳＮＳでは「Ｔｏｒｕ’ｓｓｏｎ（徹の息子）」と紹介された一戦は２打数１安打１四球に終わり、２児のパパになってから２戦連発はならなかった