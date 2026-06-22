【ナッシュビル（米テネシー州）２１日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアを４―０で下し、決勝トーナメント進出に大きく前進した日本代表は、激闘から一夜明け、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに戻った。２ゴール１アシストをマークしたＦＷ上田綺世らが、リラックスした表情で宿舎入りした。＊＊＊チュニジア戦の前日練習を体調不良で欠席し、チュニジア戦もベンチ外