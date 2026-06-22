お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（４５）に第１子が誕生していたことが分かった。吉村は２２日までに更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブＴＶ」に出演し、第１子誕生を明かした。「【爆買い】みちょぱに出産お祝い！！実は吉村崇も報告！！」と題し、ベビー用品専門店で現在第１子妊娠中のみちょぱの出産祝いを“爆買い”。プレゼントを選んでいる最中に吉村が「僕用のも買っていいですか？」