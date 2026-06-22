人気グラビアアイドルの葵りんご（24）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブの“ぴたぴたワンピ”姿を披露した。「大人なデートしたい」とつづり、東京・表参道でのタイトなピンクのノースリーブ・ワンピース姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛い過ぎる」「可愛いたまらない」「おとなになってる」「抜群りんご姫」「最高っすね！」などの声が寄せられている。葵は、アイドルグ