22日は月曜日だが楽天のホームゲームとして楽天―西武の1試合が東京ドームで予定されている。19日のロッテ戦から指揮を執る吉井新監督は2連敗中。3度目の正直で楽天での監督初勝利をつかむことはできるか。ちなみに楽天の新監督で3連敗スタートは06年の野村克也監督（5連敗）と10年のブラウン監督（4連敗）の2人が経験している。予告先発の早川は開幕3連勝スタートを切ったが交流戦で3連敗し3勝3敗。自身の連敗とチームの連敗