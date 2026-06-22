雨が続く梅雨の季節は、お買い物に行けない日もありますよね。そんなときこそ活躍するのが缶詰！サバ缶・ツナ缶はストックしておくだけで、驚くほど本格的なおかずが作れます。今回は、梅雨の食卓を救う缶詰ラクうまレシピを3つご紹介します。■【人気レシピNo.1】水なし！サバ缶とカレーパウダーで作る鯖カレー水も使わず、サバ缶をそのまま活かして作るスピードカレー。缶詰の旨味がギュッと凝縮されて、コクうまな一品に仕上が