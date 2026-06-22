◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）敵地でも大歓声で迎えられたヒーローインタビューで「今日はどこが良かったか」と問われた阪神・高橋遥人は「ランナー背負ってからも粘れたところ」と答えた。球団41年ぶりの開幕9連勝は1失点完投で1点リードを守り切った。本人が話した通り、走者を背負ってからの粘りが光った。5安打1四球だが、他に失策と野選の走者もあった。2度の併殺でピンチを断ち、5残塁と本塁を踏