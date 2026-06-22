◇インターリーグドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠でオリオールズと対戦。投手陣が崩れ、8回までに12失点と大差を付けられため、9回はミゲル・ロハス内野手（37）が“野手登板”した。チームは先発したシーハンが立ち上がりから4安打を集められ、2点を失うと、4回途中8安打6失点でKOされた。後を継いだ救援陣も4番手のJ・ヘルナンデスが4失点。5番手・