■MLBドジャース1ー12オリオールズ（日本時間22日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのオリオールズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、2打数1安打1四球。1回に四球で出塁し、2塁から好走塁で得点。第2打席では2試合連続となるヒットをマーク、7回に代打が送られて途中交代となった。チームは投手陣がオリオールズ打線につかまり、2桁