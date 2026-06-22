持ち続けている思い「自分がかっこいいと思う亀梨和也でいたい」元KAT-TUNの亀梨和也が、21日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。アイドルとしてのプロ意識とステージ裏での葛藤について語った。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開番組では、“盟友”山下智久からの「普段一緒にいる“カズヤくん”とステージ上の“亀梨和也”は僕の中で全く別