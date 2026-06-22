2026年6月で創業51周年を迎えたローソン。6月2日から4週連続でお得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催中です。今回は、6月22日・23日に発売する第4週の対象商品を紹介します。51％以上増量した商品も登場6月22日発売・盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん1食分の野菜が手軽にとれる8種具材のちゃんぽん。豚と魚介の旨みが感じられる、あっさりながらもコク深いスープです。従来品の「1食分の野菜ちゃんぽん」と比較