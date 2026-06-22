リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ２２：００米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ２３：００ユーロ・消費者信頼感（速報値） ○決算発表・新規上場など 決算発表：あさひ 出所：MINKABU PRESS