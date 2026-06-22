１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３０銭前後と前日と比べて１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１１銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日は米国が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で、米株式市場や米債券市場が休場だったことから模様眺めムードが強く、ドル円相場の方向感は