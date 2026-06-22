ダイアモンドヘッド株式会社が展開するブランド「ROOMMATE（ルームメイト）」より、『ROOMMATE 冷却クールミストファン RM-244H』。本製品はペルチェ素子で冷却した水をミストとして吹き出し、送風と組み合わせることでクールダウンを図るクールミストファン。ミストは送風時のみ使用可能となっている。 （関連：【画像】水を冷やしてから噴射するので冷却効果も抜群） クールミストとパワフ