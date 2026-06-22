２２日の東京株式市場は、目先スピード警戒感はあるものの主力株を中心に物色意欲が継続し日経平均株価は頑強な値動きを維持しそうだ。前週末の米国株市場がジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日に伴い休場であったため手掛かり材料に事欠くが、ここ最近の東京市場では出遅れた向きの「持たざるリスク」を意識した買いが足もと旺盛であり、押し目待ちに押し目なしの様相となっている。前週末の欧州株市