開催：2026.6.22 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 7 - 9 [エンゼルス] MLBの試合が22日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジャック・パーキンス、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 1回裏、4番 タイラー・ソダーストロム カウント3-2から