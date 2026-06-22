開催：2026.6.22 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 1 - 12 [オリオールズ] MLBの試合が22日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとオリオールズが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。 1回表、4番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒ