1位は平均年収2000万円超え！前年からも100万円超アップ今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い不動産会社ランキング2025」を作成した。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。単体の従業員数が30人未満の企業は除外している。早速、ランキングを確認していこう。1位となったのは、ヒューリック。平均年収は2035.7万円と、今回のランキングで唯一、平均年収が2000万円を超えた