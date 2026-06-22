【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏が、2026年に30歳を迎える大きな節目に、自身初となる単独写真集『ぺろり』を10月8日に発売することが発表された。 ■思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成！ デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）の方たちをはじめ、全宇宙