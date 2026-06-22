【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」（読み：きゅー きゅー きゅーと）が、6月22日より配信が開始された。 ■「CUE CUE CUTE」MVのメインコンセプトは“シットコム+ミュージカル”！ 新曲「CUE CUE CUTE」は、テレ東系6局ネットで放送中のTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず