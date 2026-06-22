大阪9月限ナイトセッション 日経225先物71850+230 （+0.32％） TOPIX先物4073.5+5.0 （+0.12％） シカゴ日経平均先物― （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 18日の米国市場は、ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではSTOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などが軒並み下落した。19日にスイスで予定されていた米国とイランの協議が