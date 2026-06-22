「ヨーチエンイカナイヨ！」と毎日泣いてしまう息子。【漫画】本編を読む7歳差の兄弟を育てながら働くヨカ(＠yoka9003)さん。今回紹介するのは、次男が幼稚園へ通い始めたころの実体験を描いたエピソードだ。毎朝「ヨーチエン、イカナイ」と泣く息子との格闘に疲れ果てていたヨカさんを救ったのは、副園長先生の意外なひと言だった。■毎朝続く登園グズりとの戦い朝から全体力をフルに使ってギャン泣き！幼稚園の先生の言葉に救わ