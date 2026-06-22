2026年6月18日、中国メディア・広州日報系の雑誌「南風窓」は、日本の民生用製造業が衰退する中で政府が軍需産業を新たな支柱に据えようとしているものの、中国との対立が自国の首を絞めていると報じた。記事は開催中のサッカー・ワールドカップのピッチに表示されるスポンサーの顔ぶれについて言及し、かつて常連だったソニーや東芝などの日本ブランドが姿を消し、中国の海信（ハイセンス）などが取って代わったと伝えた。また、