お笑いバーを立ち上げた芸人の龍見さん＝札幌市札幌・ススキノの繁華街から少し離れた雑居ビルの地下1階に「お笑いLiveバーKuruKuru」がある。店を立ち上げた龍見さん（57）は、大阪出身のお笑い芸人。北国に漫才を広めるため約30年前に札幌に移住し、2023年に若手やフリーの芸人のために店を開いた。店の舞台から、全国で活躍する芸人が生まれることを目指し育成に力を注ぐ。（共同通信＝村社菜々子）ほぼ年中無休の店では1日