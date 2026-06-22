農畜産物流入警戒政府は月内に、南米５か国が加盟する関税同盟「南米南部共同市場（メルコスル）」と経済連携協定（ＥＰＡ）の締結に向けた交渉に入る方針だ。経済界は自動車部品など日本製品の輸出拡大に大きな期待を寄せる。一方、低価格の牛肉をはじめとする農畜産物の流入で、国内産業への打撃を警戒する声も上がっている。（池下祐磨、貝塚麟太郎）ＧＤＰ４８０兆円フランス東部エビアンで１６日、高市首相とブラジルの