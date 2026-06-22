グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白ブラトップ姿で“美くびれ”を披露した。「たまってた日常今年は日焼けしないつもりやったのになぁーネットチェキ毎月でてるよん。盛れてる」とつづり、ピンクのウエアをたくしあげて、白いブラトップと“美くびれ”をあらわにしている写真などをアップ。ハッシュタグで「gravure」「日焼け」「グラビア」「gym」「ジム」と添えた。この投