練習中に笑顔を見せるドジャース・大谷＝20日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平の次回登板が24日午後6時40分（日本時間25日午前8時40分）に始まる敵地でのツインズ戦に決まった。21日、球団が発表した。中6日の登板で8勝目を狙う。