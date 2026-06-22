「私は『努力が必ず報われる』とは思っていません」――野呂佳代が、22日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)の最終章を前にコメントを寄せた。第10話では選挙戦がついに開幕し、あかり陣営と流星陣営が対照的な戦いを繰り広げる。野呂佳代○「誰も取りこぼさない」社会を目指す物語同作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党・民政党幹事長の娘で秘書の星野茉