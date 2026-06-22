野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんが推奨するスイング軌道修正ドリル少年野球の現場で指導者を悩ませるのが、バットが体から離れて出てくる「ドアスイング」だ。ミート力が落ちるなど、デメリットばかりの“悪癖”を直すにはどうすればいいのか。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」で代表を務める福原芳之さんは、ボトムハンド（投手側の手=右打者は左手）だけで行うティー打撃を推奨している。ボト