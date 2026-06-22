W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。敗れたチュニジアはグループリーグ敗退が決定。大会期間中の監督交代など、難しい状況の中戦いぬいた選手は「真剣な話し合いが必要だ」と語っている。FIFA公式YouTubeチャンネルで公開された試合後インタビューで、25歳のMFアニス・スリマンは「何と言